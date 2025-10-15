DAX24.207 -0,1%Est505.615 +1,1%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,42 +0,1%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.461 -1,2%Euro1,1627 +0,1%Öl62,46 +0,3%Gold4.198 +1,4%
Fresenius SE im Blick

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteuert sich am Mittwochmittag

15.10.25 12:04 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteuert sich am Mittwochmittag

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 48,75 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 48,75 EUR nach oben. Bei 48,96 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,63 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 108.567 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 49,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2025). Gewinne von 0,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 31,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Fresenius SE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,62 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Am 06.08.2025 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,58 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von -0,66 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Fresenius SE im vergangenen Quartal 5,58 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius SE 5,46 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fresenius

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen
