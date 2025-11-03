Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Mittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 49,54 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 1,0 Prozent auf 49,54 EUR. Im Tief verlor die Fresenius SE-Aktie bis auf 49,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 89.215 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2025 auf bis zu 50,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 2,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,60 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 36,21 Prozent sinken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,73 EUR an.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,66 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 5,58 Mrd. EUR gegenüber 5,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 05.11.2025 gerechnet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 3,38 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie
Fresenius SE-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
Fresenius-Aktie gefragt: Hochstufung gibt nochmals Auftrieb
DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Fresenius
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.05.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.2025
|Fresenius SECo Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.11.2024
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.11.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen