Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Mittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 49,54 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 1,0 Prozent auf 49,54 EUR. Im Tief verlor die Fresenius SE-Aktie bis auf 49,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 89.215 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2025 auf bis zu 50,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 2,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,60 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 36,21 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,73 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,66 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 5,58 Mrd. EUR gegenüber 5,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 05.11.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 3,38 EUR je Aktie aus.

