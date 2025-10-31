Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gibt am Mittag ab

Fresenius SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 50,18 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 50,18 EUR. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 50,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 50,42 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 64.910 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,74 EUR an. Gewinne von 1,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 31,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Fresenius SE-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,73 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Fresenius SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,58 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,46 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie gefragt: Hochstufung gibt nochmals Auftrieb

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Buy von Deutsche Bank AG für Fresenius SE-Aktie