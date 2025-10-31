Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gibt am Mittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 50,18 EUR.
Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 50,18 EUR. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 50,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 50,42 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 64.910 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.
Am 30.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,74 EUR an. Gewinne von 1,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 31,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Fresenius SE-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,73 EUR für die Fresenius SE-Aktie.
Fresenius SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,58 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,46 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die Fresenius SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
