DAX24.056 -0,3%Est505.687 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,14 +1,0%Nas23.581 -1,6%Bitcoin95.409 +2,0%Euro1,1558 -0,1%Öl64,84 +0,2%Gold4.019 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Führungschaos und Milliardenübernahme: Warum die Pharma-Aktie Novo Nordisk derzeit Anleger verunsichert Führungschaos und Milliardenübernahme: Warum die Pharma-Aktie Novo Nordisk derzeit Anleger verunsichert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Fresenius SE im Fokus

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gibt am Mittag ab

31.10.25 12:04 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gibt am Mittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 50,18 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
50,18 EUR -0,18 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 50,18 EUR. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 50,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 50,42 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 64.910 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,74 EUR an. Gewinne von 1,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 31,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Fresenius SE-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,73 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Fresenius SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,58 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,46 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie gefragt: Hochstufung gibt nochmals Auftrieb

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Buy von Deutsche Bank AG für Fresenius SE-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Fresenius

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
08:01Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.11.2024Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen