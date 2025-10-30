Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 50,30 EUR abwärts.

Die Fresenius SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 50,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 50,30 EUR aus. Bei 50,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.500 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 50,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 31,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 37,18 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Fresenius SE-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 50,73 EUR.

Am 06.08.2025 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,58 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius SE einen Umsatz von 5,46 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Fresenius SE am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,38 EUR je Aktie belaufen.

