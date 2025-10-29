Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE reagiert am Nachmittag positiv

Aktie im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 50,28 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 50,28 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 50,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 49,56 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 355.510 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,56 EUR erreichte der Titel am 29.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 0,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,73 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,66 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 5,58 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,46 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Fresenius SE am 05.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,38 EUR je Fresenius SE-Aktie.

