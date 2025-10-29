Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zieht am Mittwochmittag an

Fresenius SE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 50,22 EUR.

Das Papier von Fresenius SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 50,22 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 50,32 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,56 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 244.093 Aktien.

Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,32 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 0,20 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 31,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,73 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,66 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,58 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius SE einen Umsatz von 5,46 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Fresenius SE am 05.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 3,38 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

