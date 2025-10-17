DAX 24.099 +1,1%ESt50 5.645 +0,7%MSCI World 4.306 +0,2%Top 10 Crypto 15,20 +2,3%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.109 +2,1%Euro 1,1653 -0,1%Öl 60,87 -0,8%Gold 4.264 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Allianz 840400 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Beyond Meat A2N7XQ BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern
Tango Therapeutics peilt nach klinischer Validierung den Markteintritt an Tango Therapeutics peilt nach klinischer Validierung den Markteintritt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fresenius Aktie

Kaufen
Verkaufen
Fresenius Aktien-Sparplan
48,04 EUR +0,36 EUR +0,76 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 26,83 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 578560

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005785604

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FSNUF

Jefferies & Company Inc.

Fresenius SECo Buy

12:21 Uhr
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
48,04 EUR 0,36 EUR 0,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Einer Experteneinschätzung zufolge müsse das deutsche Krankenhaussystem seine Kapazitäten dringend verringern, schrieb James Vane-Tempest in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Mindestens 300 der 1800 Kliniken könnten ohne Beeinträchtigung der Patientenversorgung geschlossen werden, um Kosten einzusparen. Eine Verlagerung der Behandlungen aus den Kliniken heraus stoße allerdings auf erhebliche Hürden. Krankenhausgruppen wie Fresenius, die regionale Cluster bilden könnten, könnten relative Gewinner einer solchen Veränderung sein./gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 13:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fresenius Buy

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
47,57 €		 Abst. Kursziel*:
15,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,49%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

12:21 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
17.10.25 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.25 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

finanzen.net Aktie unter der Lupe Aktien-Tipp Fresenius SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktien-Tipp Fresenius SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Mittag nordwärts
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag nahe Vortagesniveau
dpa-afx Fresenius-Aktie fester - JPM: 'Helios-Ängste' übertrieben
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich mittags leichter
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag schwächer
Zacks Here's Why Fresenius (FMS) is a Strong Value Stock
Zacks Why Fresenius (FMS) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
Zacks Why Fresenius (FMS) is a Top Value Stock for the Long-Term
Zacks Reasons to Hold Fresenius Medical Stock in Your Portfolio for Now
Zacks Are Options Traders Betting on a Big Move in Fresenius Medical Stock?
Zacks Here's Why Fresenius (FMS) Looks Ripe for Bottom Fishing
Zacks Here's Why Fresenius (FMS) is a Strong Value Stock
Zacks Is the Options Market Predicting a Spike in Fresenius Medical Stock?
RSS Feed
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) zu myNews hinzufügen