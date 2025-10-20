Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Mittag nordwärts
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 48,03 EUR.
Um 11:49 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 48,03 EUR zu. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,15 EUR zu. Bei 47,69 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 124.041 Aktien.
Am 14.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,06 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 31,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 51,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Fresenius SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,62 EUR.
Am 06.08.2025 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius SE ein EPS von -0,66 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,46 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,58 Mrd. EUR ausgewiesen.
Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 29.10.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,36 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:21
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
