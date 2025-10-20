Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag nahe Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 47,67 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 47,67 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 47,71 EUR. Im Tief verlor die Fresenius SE-Aktie bis auf 47,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 47,69 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.594 Fresenius SE-Aktien.

Bei 49,02 EUR erreichte der Titel am 14.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 31,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,62 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 5,58 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Am 29.10.2026 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,36 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

