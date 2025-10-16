Fresenius Aktie
Marktkap. 26,78 Mrd. EURKGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49,10 Euro belassen. Die angesichts der Krankenhaus-Gebühren-Pläne der Bundesregierung aufgekommenen Sorgen vieler Investoren mit Blick auf die Tochter Helios seien übertrieben, schrieb David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar seien die Pläne nicht das Idealszenario, aber das Kostenerstattungsumfeld dürfte immer noch das beste seit langer Zeit werden./rob/mis/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 23:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fresenius Overweight
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
49,10 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
47,00 €
|Abst. Kursziel*:
4,47%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
47,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,41%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|09:51
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.11.24
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.