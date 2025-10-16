DAX 23.761 -2,1%ESt50 5.571 -1,4%MSCI World 4.281 -0,3%Top 10 Crypto 14,22 -4,8%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 89.860 -2,7%Euro 1,1702 +0,1%Öl 60,30 -1,2%Gold 4.337 +0,3%
Fresenius Aktie

47,48 EUR +0,25 EUR +0,53 %
STU
Marktkap. 26,78 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560

ISIN DE0005785604

Symbol FSNUF

JP Morgan Chase & Co.

Fresenius SECo Overweight

09:51 Uhr
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
47,48 EUR 0,25 EUR 0,53%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49,10 Euro belassen. Die angesichts der Krankenhaus-Gebühren-Pläne der Bundesregierung aufgekommenen Sorgen vieler Investoren mit Blick auf die Tochter Helios seien übertrieben, schrieb David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar seien die Pläne nicht das Idealszenario, aber das Kostenerstattungsumfeld dürfte immer noch das beste seit langer Zeit werden./rob/mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 23:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Overweight

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
49,10 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
47,00 €		 Abst. Kursziel*:
4,47%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
47,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,41%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

09:51 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.25 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.25 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

dpa-afx Branchenstärke Fresenius-Aktie stabil - JPM: 'Helios-Ängste' übertrieben Fresenius-Aktie stabil - JPM: 'Helios-Ängste' übertrieben
finanzen.net Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Fresenius SE-Aktie
dpa-afx WDH/AKTIE IM FOKUS: Fresenius stabil - JPM: 'Helios-Ängste' übertrieben
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Freitagvormittag ins Minus
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: DAX gibt am Nachmittag nach
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX liegt am Donnerstagnachmittag im Plus
finanzen.net Fresenius SE-Analyse: JP Morgan Chase & Co. verleiht Fresenius SE-Aktie Overweight in jüngster Analyse
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagmittag auf rotem Terrain
Zacks Here's Why Fresenius (FMS) is a Strong Value Stock
Zacks Why Fresenius (FMS) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
Zacks Why Fresenius (FMS) is a Top Value Stock for the Long-Term
Zacks Reasons to Hold Fresenius Medical Stock in Your Portfolio for Now
Zacks Are Options Traders Betting on a Big Move in Fresenius Medical Stock?
Zacks Here's Why Fresenius (FMS) Looks Ripe for Bottom Fishing
Zacks Here's Why Fresenius (FMS) is a Strong Value Stock
Zacks Is the Options Market Predicting a Spike in Fresenius Medical Stock?
