Fresenius Aktie

50,08 EUR +0,12 EUR +0,24 %
STU
Marktkap. 28,36 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560

ISIN DE0005785604

Symbol FSNUF

JP Morgan Chase & Co.

Fresenius SECo Overweight

08:01 Uhr
Fresenius SECo Overweight
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
50,08 EUR 0,12 EUR 0,24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 49,10 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Adlington glich seine Schätzungen am Donnerstagabend mit Blick auf den anstehenden Quartalsbericht mit dem Marktkonsens ab. Er sieht sich weitgehend auf Augenhöhe, sieht aber Überraschungspotenzial beim Ausblick./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 19:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Overweight

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
49,10 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
50,46 €		 Abst. Kursziel*:
-2,70%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
50,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,96%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

