JP Morgan Chase & Co.

Fresenius SECo Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 49,10 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Adlington glich seine Schätzungen am Donnerstagabend mit Blick auf den anstehenden Quartalsbericht mit dem Marktkonsens ab. Er sieht sich weitgehend auf Augenhöhe, sieht aber Überraschungspotenzial beim Ausblick./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 19:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:15 / GMT

