Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagvormittag kaum verändert

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 50,34 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Fresenius SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 50,34 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius SE-Aktie sogar auf 50,42 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius SE-Aktie bei 50,26 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,42 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 18.889 Stück.

Am 30.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,74 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 0,79 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 31,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 37,23 Prozent sinken.

Nachdem Fresenius SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 50,73 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE -0,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent auf 5,58 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Fresenius SE am 05.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,38 EUR fest.

