Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE büßt am Vormittag ein

04.11.25 09:23 Uhr
Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 48,46 EUR ab.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 48,46 EUR. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 48,46 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 48,91 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 44.247 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Bei 50,74 EUR erreichte der Titel am 30.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 4,70 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 31,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Fresenius SE-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,73 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,66 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Fresenius SE im vergangenen Quartal 5,58 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius SE 5,46 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,38 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

