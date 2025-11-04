DAX23.814 -1,3%Est505.619 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +0,4%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.936 -1,7%Euro1,1495 -0,2%Öl64,02 -1,3%Gold3.995 -0,2%
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag verlustreich

04.11.25 12:04 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag verlustreich

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 48,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
48,17 EUR -1,15 EUR -2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Fresenius SE-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 48,25 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,03 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,91 EUR. Bisher wurden via XETRA 162.311 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,74 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 4,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 31,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 52,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Fresenius SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,73 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,58 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,46 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius SE-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

Fresenius-Aktie gefragt: Hochstufung gibt nochmals Auftrieb

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
