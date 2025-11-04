Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag verlustreich

Aktie im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 48,25 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 48,25 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,03 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,91 EUR. Bisher wurden via XETRA 162.311 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,74 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 4,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 31,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 52,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Fresenius SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,73 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,58 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,46 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

