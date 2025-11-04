Ferrari Aktie
Marktkap. 60,54 Mrd. EURKGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ferrari von 500 auf 460 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Italiener nähmen Fahrt auf, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht. Die positive Kursreaktion zeuge von Erleichterung nach dem Kapitalmarkttag./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JEWEL SAMAD_AFP_Getty10
Zusammenfassung: Ferrari Buy
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
460,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
352,00 €
|Abst. Kursziel*:
30,68%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
351,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,83%
|
Analyst Name:
Nicolai Kempf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
416,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ferrari N.V.
|10:46
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Ferrari Buy
|UBS AG
|08:01
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
