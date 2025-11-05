DAX 23.995 -0,2%ESt50 5.650 -0,3%MSCI World 4.363 +0,1%Top 10 Crypto 13,99 -2,6%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.523 -1,0%Euro 1,1512 +0,2%Öl 63,45 -0,2%Gold 4.012 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 EVOTEC 566480 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000er-Marke: DAX leichter -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie wieder auf Talfahrt: Monatsverlust deutlich ausgebaut DroneShield-Aktie wieder auf Talfahrt: Monatsverlust deutlich ausgebaut
freenet-Aktie im Plus: Höherer Quartalsgewinn freenet-Aktie im Plus: Höherer Quartalsgewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fresenius Aktie

Kaufen
Verkaufen
Fresenius Aktien-Sparplan
48,32 EUR +0,32 EUR +0,67 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 27,33 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 578560

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005785604

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FSNUF

JP Morgan Chase & Co.

Fresenius SECo Overweight

08:01 Uhr
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
48,32 EUR 0,32 EUR 0,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius von 49,10 auf 53,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Management der Bad Homburger sei zuversichtlich für eine Geschäftsbeschleunigung im vierten Quartal, deren Momentum bis ins neue Jahr reiche, schrieb David Adlington am Donnerstag im Nachgang der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 00:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Overweight

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
53,60 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
48,05 €		 Abst. Kursziel*:
11,55%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
48,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,93%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

08:31 Fresenius Overweight Barclays Capital
08:01 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 Fresenius Buy UBS AG
05.11.25 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Dow Jones Mehr verdient Fresenius-Aktie dennoch leichter: EBIT-Wachstumsprognose für 2025 angehoben - Wachstum bei Helios Fresenius-Aktie dennoch leichter: EBIT-Wachstumsprognose für 2025 angehoben - Wachstum bei Helios
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE reagiert am Donnerstagvormittag positiv
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag höher
TraderFox Stocks in Action: Nemetschek, Nordex, Auto1 Group, Fresenius und Vestas.
dpa-afx ROUNDUP 2: Fresenius verdient überraschend viel - Hebt Ergebnisprognose
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gibt am Mittwochmittag nach
finanzen.net Overweight für Fresenius SE-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
finanzen.net Fresenius SE-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Fresenius SE-Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Fresenius SE auf 'Buy' - Ziel 57 Euro
EQS Group EQS-AFR: Fresenius SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
Zacks Reasons to Hold Fresenius Medical Stock in Your Portfolio for Now
Zacks Here's Why Fresenius (FMS) is a Strong Value Stock
Zacks Why Fresenius (FMS) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
Zacks Why Fresenius (FMS) is a Top Value Stock for the Long-Term
Zacks Reasons to Hold Fresenius Medical Stock in Your Portfolio for Now
Zacks Are Options Traders Betting on a Big Move in Fresenius Medical Stock?
Zacks Here's Why Fresenius (FMS) Looks Ripe for Bottom Fishing
RSS Feed
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) zu myNews hinzufügen