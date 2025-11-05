Fresenius Aktie
Marktkap. 27,33 Mrd. EURKGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius von 49,10 auf 53,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Management der Bad Homburger sei zuversichtlich für eine Geschäftsbeschleunigung im vierten Quartal, deren Momentum bis ins neue Jahr reiche, schrieb David Adlington am Donnerstag im Nachgang der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 00:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Overweight
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
53,60 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
48,05 €
|Abst. Kursziel*:
11,55%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
48,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,93%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
