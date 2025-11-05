JP Morgan Chase & Co.

Fresenius SECo Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius von 49,10 auf 53,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Management der Bad Homburger sei zuversichtlich für eine Geschäftsbeschleunigung im vierten Quartal, deren Momentum bis ins neue Jahr reiche, schrieb David Adlington am Donnerstag im Nachgang der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 00:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:06 / GMT

