Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagnachmittag gesucht
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 48,42 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 15:52 Uhr 0,8 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 48,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,46 EUR. Bisher wurden via XETRA 176.221 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 50,74 EUR erreichte der Titel am 30.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,60 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,74 Prozent.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,06 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 51,62 EUR.
Fresenius SE gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,66 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 25.02.2026 gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,38 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Fresenius-Aktie dennoch leichter: EBIT-Wachstumsprognose für 2025 angehoben - Wachstum bei Helios
Overweight für Fresenius SE-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
Fresenius SE-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Fresenius SE-Aktie
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:06
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Fresenius SECo Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|05.11.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
