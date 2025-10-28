DAX24.240 -0,3%Est505.696 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,62 -2,0%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.028 +0,1%Euro1,1657 +0,1%Öl64,73 -1,6%Gold3.923 -1,7%
DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Hypoport senkt Umsatzausblick -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Symrise, Siltronic, HSBC, Novartis im Foku
10 vor 9

10 Fakten an der Börse: Was Sie heute wissen müssen - Corning, PayPal und United Health öffnen Bücher

28.10.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Aktien von Corning, PayPal und United Health an der Wall Street im Blick | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.237,7 PKT -71,1 PKT -0,29%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.433,7 PKT 273,6 PKT 1,05%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
50.219,2 PKT -293,1 PKT -0,58%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.996,9 PKT 46,6 PKT 1,18%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX tiefer erwartet

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,16 Prozent schwächer bei 24.269,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost im Minus

In Japan fällt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,74 Prozent auf 50.136,26 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite daneben 0,4 Prozent auf 3.980,99 Zähler.

Unterdessen gibt der Hang Seng in Hongkong um 051 Prozent auf 26.298,91 Einheiten ab.

3. Symrise-Aktie: Wachstumsprognose 2025 erneut nach unten korrigiert

Symrise kappt nach schwachem Umsatzwachstum im dritten Quartal die Erwartungen für 2025 erneut. Zuletzt hätten steigende Zölle und höhere Kosten für Endverbraucher die Nachfrage negativ beeinflusst. Zur Nachricht

4. BNP Paribas-Aktie: Investmentbank und Retail-Geschäft treiben an

BNP Paribas hat im dritten Quartal von einer höheren Aktivität im Investmentbanking und einer anhaltenden Erholung im Retail-Geschäft profitiert. Zur Nachricht

5. Corning, PayPal und United Health legen Bilanzen offen

Auf dem US-Markt präsentieren Corning, PayPal und United Health ihre Zahlenwerke für das jüngst abgelaufene Quartal. Was Analysten erwarten

6. SUSS MicroTec-Aktie bricht um rund ein Fünftel ein: Jahresprognose gesenkt

Der Halbleiterzulieferer SUSS senkt nach einem überraschend schwachen Quartal seine Erwartungen an das Gesamtjahr. Zur Nachricht

7. Deutsche Börse-Aktie fester: Geringeres Wachstum im dritten Quartal

Das Wachstum der Deutsche Börse hat sich im dritten Quartal weiter verlangsamt. Zur Nachricht

8. Nordex-Aktie gefragt: Prognose für operative Gewinnmarge 2025 erhöht

Der Windanlagenhersteller Nordex hat angesichts einer starken operativen Umsetzung in den beiden Geschäftsbereichen Projekte und Service die Prognose für die operative Gewinnmarge 2025 erhöht. Zur Nachricht

9. Novartis-Aktie: Ungebremstes Wachstum

Florierende Geschäfte unter anderem mit Krebsmedikamenten haben dem Pharmakonzern Novartis auch im dritten Quartal Rückenwind verliehen. Zur Nachricht

10. Hypoport-Aktie knickt ein: Prognose für Umsatz und Rohertrag 2025 gesenkt

Die Hypoport SE hat die Prognosen für Umsatz und Rohertrag für das Gesamtjahr 2025 gesenkt. Zur Nachricht

Bildquellen: inga ivanova / Shutterstock.com