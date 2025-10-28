DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 -3,4%Nas23.637 +1,9%Bitcoin97.760 -0,2%Euro1,1660 +0,1%Öl65,50 -0,4%Gold3.945 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Porsche vz. PAG911 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Hypoport senkt Umsatzausblick -- Deutsche Börse wächst langsamer
Top News
Westwing: Da geht noch mehr Westwing: Da geht noch mehr
Ausblick: Logitech gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Logitech gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Höhere Aktivität

BNP Paribas-Aktie: Investmentbank und Retail-Geschäft treiben an

28.10.25 07:33 Uhr
BNP Paribas-Aktie: Wachstumstreiber Investmentbank und Retail-Geschäft | finanzen.net

BNP Paribas hat im dritten Quartal von einer höheren Aktivität im Investmentbanking und einer anhaltenden Erholung im Retail-Geschäft profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BNP Paribas S.A.
69,69 EUR 0,32 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die französische Bank BNP Paribas steigerte Gewinn und Ertrag. Der Anstieg fiel aber nicht so stark aus wie von Analysten erwartet.

Wer­bung

Der Nettogewinn stieg um 6,1 Prozent auf 3,04 Milliarden Euro. Die Erträge legten um 5,3 Prozent auf 12,6 Milliarden Euro zu. Die Kosten stiegen um 5,5 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro, was teilweise der Integration von Axa Investment Managers geschuldet war.

Analysten hatten in einem vom Konzern selbst veröffentlichten Konsens mit einem Gewinn von 3,09 Milliarden Euro und Erträgen von 12,8 Milliarden Euro gerechnet.

Für das Gesamtjahr hat sich die Bank einen Gewinn von mehr als 12,2 Milliarden Euro vorgenommen.

Von Elena Vardon

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf BNP Paribas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BNP Paribas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, Martin Good / Shutterstock.com

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BNP Paribas S.A.

DatumRatingAnalyst
27.10.2025BNP Paribas BuyJefferies & Company Inc.
22.10.2025BNP Paribas BuyDeutsche Bank AG
22.10.2025BNP Paribas NeutralUBS AG
22.10.2025BNP Paribas Equal WeightBarclays Capital
21.10.2025BNP Paribas OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.10.2025BNP Paribas BuyJefferies & Company Inc.
22.10.2025BNP Paribas BuyDeutsche Bank AG
21.10.2025BNP Paribas OutperformRBC Capital Markets
20.10.2025BNP Paribas OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025BNP Paribas OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2025BNP Paribas NeutralUBS AG
22.10.2025BNP Paribas Equal WeightBarclays Capital
13.10.2025BNP Paribas NeutralUBS AG
16.09.2025BNP Paribas NeutralUBS AG
09.09.2025BNP Paribas NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.03.2021BNP Paribas SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2020BNP Paribas SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.2020BNP Paribas UnderweightBarclays Capital
03.11.2020BNP Paribas UnderweightBarclays Capital
16.10.2020BNP Paribas UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BNP Paribas S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen