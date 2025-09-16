DAX23.565 -0,4%ESt505.444 -0,4%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.415 -1,2%Euro1,1745 ±0,0%Öl68,80 -0,4%Gold3.752 +0,4%
Passus gestrichen

BNP Paribas-Aktie tiefer: Verbot für Finanzierung "umstrittener Waffen" offenbar gelockert

25.09.25 11:20 Uhr
BNP Paribas öffnet wohl die Schleusen für Rüstungsfinanzierung - Aktie tiefer | finanzen.net

Die französische Bank BNP Paribas hat einem Zeitungsbericht zufolge eine Richtlinie zur Kreditvergabe an den Rüstungssektor gelockert.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
BNP Paribas S.A.
78,00 EUR 0,16 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die französische Bank habe einen Passus gestrichen, der ihr die "Finanzierung der Produktion und des Handels mit umstrittenen Waffen" verbot, berichte die Financial Times unter Berufung auf informierte Personen.

Der Begriff "umstrittene Waffen" sei zu weit gefasst und könne auch Aktivitäten wie die Herstellung bestimmter Drohnen umfassen, sagte eine der Personen der Zeitung. Die Richtlinie der Bank unterscheide nun zwischen Waffen, die im Rahmen wichtiger internationaler Abkommen zugelassen sind, und solchen, bei denen dies nicht der Fall ist, hieß es. In der Folge könne sich der Umfang und die Größenordnung der Kreditvergabe der Bank an den Rüstungssektor erhöhen.

BNP Paribas erklärte gegenüber der Financial Times, dass alle ihre sektoralen Strategien regelmäßig aktualisiert würden. "Die Aktualisierung der Verteidigungs- und Sicherheitsrichtlinie spiegelt das seit langem bestehende Engagement des Konzerns wider, die Finanzierung von Verteidigungsunternehmen zu unterstützen, vor allem in den Nato-Ländern, hauptsächlich in Europa."

Die BNP-Aktie verliert an der Börse in Paris zeitweise 0,54 Prozent auf 77,80 Euro.

DOW JONES

Analysen zu BNP Paribas S.A.

DatumRatingAnalyst
19.09.2025BNP Paribas BuyDeutsche Bank AG
16.09.2025BNP Paribas NeutralUBS AG
16.09.2025BNP Paribas OutperformRBC Capital Markets
11.09.2025BNP Paribas OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025BNP Paribas NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025BNP Paribas BuyDeutsche Bank AG
16.09.2025BNP Paribas OutperformRBC Capital Markets
11.09.2025BNP Paribas OutperformRBC Capital Markets
27.08.2025BNP Paribas BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025BNP Paribas OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.09.2025BNP Paribas NeutralUBS AG
09.09.2025BNP Paribas NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025BNP Paribas NeutralUBS AG
25.07.2025BNP Paribas NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025BNP Paribas NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.03.2021BNP Paribas SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2020BNP Paribas SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.2020BNP Paribas UnderweightBarclays Capital
03.11.2020BNP Paribas UnderweightBarclays Capital
16.10.2020BNP Paribas UnderweightBarclays Capital

