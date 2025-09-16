BNP Paribas-Aktie tiefer: Verbot für Finanzierung "umstrittener Waffen" offenbar gelockert
Die französische Bank BNP Paribas hat einem Zeitungsbericht zufolge eine Richtlinie zur Kreditvergabe an den Rüstungssektor gelockert.
Werte in diesem Artikel
Die französische Bank habe einen Passus gestrichen, der ihr die "Finanzierung der Produktion und des Handels mit umstrittenen Waffen" verbot, berichte die Financial Times unter Berufung auf informierte Personen.
Der Begriff "umstrittene Waffen" sei zu weit gefasst und könne auch Aktivitäten wie die Herstellung bestimmter Drohnen umfassen, sagte eine der Personen der Zeitung. Die Richtlinie der Bank unterscheide nun zwischen Waffen, die im Rahmen wichtiger internationaler Abkommen zugelassen sind, und solchen, bei denen dies nicht der Fall ist, hieß es. In der Folge könne sich der Umfang und die Größenordnung der Kreditvergabe der Bank an den Rüstungssektor erhöhen.
BNP Paribas erklärte gegenüber der Financial Times, dass alle ihre sektoralen Strategien regelmäßig aktualisiert würden. "Die Aktualisierung der Verteidigungs- und Sicherheitsrichtlinie spiegelt das seit langem bestehende Engagement des Konzerns wider, die Finanzierung von Verteidigungsunternehmen zu unterstützen, vor allem in den Nato-Ländern, hauptsächlich in Europa."
Die BNP-Aktie verliert an der Börse in Paris zeitweise 0,54 Prozent auf 77,80 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf BNP Paribas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BNP Paribas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere BNP Paribas News
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, Martin Good / Shutterstock.com
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|16.09.2025
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.2025
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2025
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|09.09.2025
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|25.07.2025
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.03.2021
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.2020
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.2020
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|03.11.2020
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|16.10.2020
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BNP Paribas S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen