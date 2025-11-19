BNP Paribas Aktie
Marktkap. 73,61 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Das neue Ziel von 13 Prozent für die harte Kernkapitalquote sei Ausdruck von Stärke und ein klarer Wendepunkt für die Anlegererwartungen, schrieb Joseph Dickerson am Donnerstagmorgen. Er erinnerte daran, wie das gleiche Bekenntnis der Societe Generale die Anlegermeinung geändert hatte./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Buy
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
70,99 €
|Abst. Kursziel*:
33,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
70,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,98%
|
Analyst Name:
Joseph Dickerson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,49 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|10:11
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|16.03.21
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.20
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|03.11.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|16.10.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|28.10.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG