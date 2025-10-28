DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 -3,4%Nas23.637 +1,9%Bitcoin97.760 -0,2%Euro1,1660 +0,1%Öl65,50 -0,4%Gold3.945 -1,2%
Ausblick bestätigt

Novartis-Aktie: Ungebremstes Wachstum

28.10.25 07:35 Uhr
Novartis-Aktie: Wachstumssprung! | finanzen.net

Florierende Geschäfte unter anderem mit Krebsmedikamenten haben dem Pharmakonzern Novartis auch im dritten Quartal Rückenwind verliehen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
103,16 CHF -0,92 CHF -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Umsatz kletterte in den drei Monaten von Juli bis September im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent auf 13,9 Milliarden US-Dollar (11,9 Mrd Euro). Zu konstanten Wechselkursen lag der Zuwachs noch bei 7 Prozent, wie der Schweizer Hersteller am Dienstag in Basel mitteilte. Damit hat sich das Wachstumstempo gegenüber dem Vorquartal jedoch klar verlangsamt, in dem noch ein Plus von 12 Prozent erzielt worden war. Unter dem Strich schwoll der Konzerngewinn dank starken Zuwächsen im operativen Ergebnis um fast ein Viertel auf gut 3,9 Milliarden Dollar an.

Wer­bung

"Novartis hat im dritten Quartal eine solide finanzielle Performance erzielt und die Auswirkungen der zunehmenden Einbußen durch Generika in den USA mehr als wettgemacht", sagte Konzernchef Vasant Narasimhan. Der Manager bestätigte die Ziele für 2025, die er in diesem Jahr bereits zweimal angehoben hat. Novartis erwartet für dieses Jahr ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Dabei soll das operative Kernergebnis im niedrigen Zehnerprozentbereich anziehen. Im dritten Quartal war diese bereinigte Kennziffer allerdings nur um sechs Prozent auf knapp 5,5 Milliarden Dollar gewachsen und lag damit knapp unter den Analystenprognosen.

/tav/AWP/hr/nas

BASEL (dpa-AFX)

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

