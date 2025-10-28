Ceconomy-Aktie etwas höher: Umsatz gesteigert und mehr verdient
Die MediaMarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy hat im Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende September) den Umsatz gesteigert und etwas mehr verdient als erwartet.
Werte in diesem Artikel
Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg vorläufigen Berechnungen zufolge um rund ein Viertel auf 380 Millionen Euro und lag damit leicht über der im Juli angepassten Prognose von etwa 375 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte.
Sämtliche Wachstumsfelder und das Kerngeschäft Handel hätten sich gut entwickelt, sagte Ceconomy-Chef Kai-Ulrich Deissner der Mitteilung zufolge. Der Umsatz stieg ohne Wechselkursschwankungen und Portfolioeffekte um 5,7 Prozent auf 23,1 Milliarden Euro. Im vierten Quartal lag das Umsatzwachstum bei 7,0 Prozent.
Die vollständigen Zahlen will das Management am 17. Dezember vorlegen.
Ceconomy war Mitte Oktober aus dem SDAX abgestiegen, nachdem das Unternehmen durch den chinesischen Konzern JD.com übernommen worden war.
Via XETRA gewinnt die Ceconomy-Aktie zeitweise 0,22 Prozent auf 4,47 Euro.
/err/tav/mis
DÜSSELDORF (dpa-AFX)
Übrigens: JD.com und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ceconomy St.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ceconomy St.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Ceconomy St. News
Bildquellen: CECONOMY, Piotr Swat / Shutterstock.com
Nachrichten zu JD.com Inc (spons. ADRs)
Analysen zu JD.com Inc (spons. ADRs)
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.08.2019
|JDcom Equal Weight
|Barclays Capital
|13.12.2018
|JDcom Neutral
|Mizuho
|22.10.2018
|JDcom Buy
|The Benchmark Company
|17.08.2018
|JDcom Buy
|The Benchmark Company
|17.08.2018
|JDcom Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.08.2019
|JDcom Equal Weight
|Barclays Capital
|13.12.2018
|JDcom Neutral
|Mizuho
|20.09.2016
|JDcom Neutral
|MKM Partners
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JD.com Inc (spons. ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen