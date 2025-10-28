DAX24.258 -0,2%Est505.699 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1660 +0,1%Öl64,57 -1,8%Gold3.904 -2,2%
Geschäftsjahr 2024/25

Ceconomy-Aktie etwas höher: Umsatz gesteigert und mehr verdient

28.10.25 10:26 Uhr
Ceconomy-Aktie im Aufwind: Umsatzboom | finanzen.net

Die MediaMarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy hat im Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende September) den Umsatz gesteigert und etwas mehr verdient als erwartet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ceconomy St.
4,43 EUR 0,02 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
29,25 EUR -0,30 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg vorläufigen Berechnungen zufolge um rund ein Viertel auf 380 Millionen Euro und lag damit leicht über der im Juli angepassten Prognose von etwa 375 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte.

Wer­bung

Sämtliche Wachstumsfelder und das Kerngeschäft Handel hätten sich gut entwickelt, sagte Ceconomy-Chef Kai-Ulrich Deissner der Mitteilung zufolge. Der Umsatz stieg ohne Wechselkursschwankungen und Portfolioeffekte um 5,7 Prozent auf 23,1 Milliarden Euro. Im vierten Quartal lag das Umsatzwachstum bei 7,0 Prozent.

Die vollständigen Zahlen will das Management am 17. Dezember vorlegen.

Ceconomy war Mitte Oktober aus dem SDAX abgestiegen, nachdem das Unternehmen durch den chinesischen Konzern JD.com übernommen worden war.

Via XETRA gewinnt die Ceconomy-Aktie zeitweise 0,22 Prozent auf 4,47 Euro.

/err/tav/mis

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

Bildquellen: CECONOMY, Piotr Swat / Shutterstock.com

