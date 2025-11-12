Ausblick: JD.com informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
JD.com öffnet die Bücher zum zuletzt abgelaufenen Geschäftsquartal - was Analysten erwarten.
Werte in diesem Artikel
JDcom lädt am 13.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
21 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,75 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 30 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 294,68 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 36,33 Milliarden USD erzielt wurde.
Die Schätzungen von 41 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 18,89 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,74 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 43 Analysten von durchschnittlich 1.325,47 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 161,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
