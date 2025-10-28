DAX24.250 -0,2%Est505.698 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1658 +0,1%Öl64,66 -1,7%Gold3.903 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Porsche vz. PAG911 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX grenzt Verluste ein -- Asiens Börsen schließen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Foku
Top News
Air Liquide-Aktie im Plus: Ausblick nach leichtem Wachstum bestätigt Air Liquide-Aktie im Plus: Ausblick nach leichtem Wachstum bestätigt
SUSS MicroTec-Aktie bricht um mehr als ein Fünftel ein: Jahresprognose gesenkt SUSS MicroTec-Aktie bricht um mehr als ein Fünftel ein: Jahresprognose gesenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Auswirkungen der US-Zölle

HHLA-Aktie dennoch stärker: Gewinnprognose erneut nach unten geschraubt

28.10.25 10:01 Uhr
HHLA-Aktie trotzt Prognose-Senkung! | finanzen.net

Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA hat auch wegen der Auswirkungen der US-Zölle erneut die Gewinnprognose gesenkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)
21,30 EUR 0,10 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hamburger Hafen und Logistik AG erwartet einen Gewinn vor Zinsen und Steuern zwischen 160 Millionen und 175 Millionen Euro, wie aus einer Ad-hoc-Mitteilung von Montagabend hervorgeht. Zuvor hatte der Konzern einen Gewinn von 195 bis 215 Millionen Euro prognostiziert. Zunächst berichtete der NDR.

Wer­bung

Die HHLA begründete die abermals gesenkte Prognose mit weltwirtschaftlicher Unsicherheit. Das Umfeld sei zuletzt weniger robust gewesen als angenommen. "Dies zeigt sich vor allem in den anhaltenden Störungen der Lieferketten." Die HHLA betreibt unter anderem Containerterminals; das Geschäft ist daher von internationalen Handelsströmen abhängig.

Via XETRA notiert die HHLA-Aktie zeitweise 1,9 Prozent höher bei 21,50 Euro.

/lkm/DP/stk

HAMBURG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf HHLA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HHLA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: HHLA

Nachrichten zu HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)

DatumRatingAnalyst
20.09.2023HHLA SellWarburg Research
17.05.2023HHLA SellWarburg Research
23.03.2023HHLA SellWarburg Research
17.02.2023HHLA HoldWarburg Research
17.05.2022HHLA HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
17.11.2021HHLA KaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
09.09.2021HHLA KaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
12.08.2021HHLA BuyKepler Cheuvreux
25.05.2021HHLA buyKepler Cheuvreux
26.03.2021HHLA buyKepler Cheuvreux
DatumRatingAnalyst
17.02.2023HHLA HoldWarburg Research
17.05.2022HHLA HoldWarburg Research
21.10.2021HHLA HoldWarburg Research
22.09.2021HHLA HoldWarburg Research
16.08.2021HHLA HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
20.09.2023HHLA SellWarburg Research
17.05.2023HHLA SellWarburg Research
23.03.2023HHLA SellWarburg Research
01.08.2018HHLA SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
22.05.2018HHLA SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen