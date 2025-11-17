DAX23.768 -0,5%Est505.660 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,96 +2,7%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.469 +1,4%Euro1,1600 -0,2%Öl64,39 +0,2%Gold4.070 -0,2%
Mehr Container umgeschlagen

HHLA-Aktie im Fokus: Containerumschlag treibt Geschäft des Hamburger Hafens

17.11.25 11:43 Uhr
HHLA-Aktie im Blick: Hamburger Hafen schlägt in den ersten neun Monaten mehr Container um

Der Hamburger Hafen hat von Januar bis September 8,4 Prozent mehr Container umgeschlagen als im Vorjahreszeitraum.

6,3 Millionen Standardcontainer - darunter auch leere - sind umgeladen worden, wie Hafen Hamburg Marketing mitteilte, der private Marketingverein des Hafens.

Im dritten Quartal setzte sich eine bestehende Entwicklung fort: Der Seehandel innerhalb Europas und mit Asien wächst, während das Geschäft mit den USA, die einen protektionistischen Kurs verfolgen, abnimmt. China ist unverändert mit 1,8 Millionen Containern wichtigster Partner von Deutschlands größtem Hafen. Zum Vergleich: Auf die USA entfielen 395.000 Container.

Der gesamte Umschlag von Gütern, die von und nach Hamburg über See verschifft worden sind, lag mit 86,8 Millionen Tonnen 3,4 Prozent über dem Wert des Vorjahres. Das verdeutlicht, dass vor allem das Containergeschäft in den ersten drei Quartalen profitieren konnte - andere Bereiche dagegen nicht.

Der Umschlag von Massengut beispielsweise nahm um 0,8 Prozent auf 24,6 Millionen Tonnen ab. Massengüter sind feste und flüssige unverpackte Rohstoffe wie Kohle, Getreide und Erdöl. Gründe der Entwicklung gehen aus der Mitteilung nicht hervor.

/lkm/DP/men

HAMBURG (dpa-AFX)

mehr Analysen