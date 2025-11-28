DAX23.768 +0,2%Est505.653 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 +1,2%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.823 +0,2%Euro1,1587 -0,1%Öl63,54 +0,2%Gold4.185 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung
Top News
GFT: Jetzt gibt es Hoffnung GFT: Jetzt gibt es Hoffnung
HENSOLDT-Aktie dennoch fester: Personalvorstand legt Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder HENSOLDT-Aktie dennoch fester: Personalvorstand legt Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: So schlägt Jan Beckers die Nasdaq

Länder, Bund und Wirtschaft sprechen über Hafenstrategie

28.11.25 05:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)
21,40 EUR 0,30 EUR 1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Vertreter der norddeutschen Länder, der Hafenwirtschaft und der Bundesregierung sprechen am Freitag in Hamburg über die nationale Hafenstrategie. "Vom Bund erwarten wir einen Bericht zum Umsetzungsstand und den weiteren Perspektiven", teilte die Hamburger Wirtschaftsbehörde vor dem zwölften Hafenentwicklungsdialog mit.

Wer­bung

Die nationale Hafenstrategie ist im März 2024 vom Bundeskabinett beschlossen worden. Sie definiert Ziele zur Entwicklung der See- und Binnenhäfen und listet rund 140 Maßnahmen auf, ohne aber deren Finanzierung zu regeln.

"Seehäfen können nicht wie in den vergangenen Jahrzehnten nur durch die Städte, in denen sie liegen, finanziert werden", sagte Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) der Deutschen Presse-Agentur vor dem Treffen. Die Bundesregierung solle Geld aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität nutzen, um die Häfen zu modernisieren.

Zentralverband fordert 500 Millionen jährlich

Ähnlich äußert sich der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe, der wie die norddeutschen Länder zusätzlich 500 Millionen Euro im Jahr vom Bund für die Häfen fordert. Zurzeit zahlt der Bund den Ländern geregelt 38,3 Millionen Euro im Jahr; zudem fließt Geld für weitere Projekte.

Wer­bung

Für die Bundesregierung nimmt Staatssekretärin Claudia Stutz aus dem Bundesverkehrsministerium an der Konferenz im Rathaus teil. Angekündigt ist, dass Stutz nach dem Treffen eine Stellungnahme abgibt./lkm/DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf HHLA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HHLA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)

DatumRatingAnalyst
20.09.2023HHLA SellWarburg Research
17.05.2023HHLA SellWarburg Research
23.03.2023HHLA SellWarburg Research
17.02.2023HHLA HoldWarburg Research
17.05.2022HHLA HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
17.11.2021HHLA KaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
09.09.2021HHLA KaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
12.08.2021HHLA BuyKepler Cheuvreux
25.05.2021HHLA buyKepler Cheuvreux
26.03.2021HHLA buyKepler Cheuvreux
DatumRatingAnalyst
17.02.2023HHLA HoldWarburg Research
17.05.2022HHLA HoldWarburg Research
21.10.2021HHLA HoldWarburg Research
22.09.2021HHLA HoldWarburg Research
16.08.2021HHLA HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
20.09.2023HHLA SellWarburg Research
17.05.2023HHLA SellWarburg Research
23.03.2023HHLA SellWarburg Research
01.08.2018HHLA SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
22.05.2018HHLA SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen