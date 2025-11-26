ANALYSE-FLASH: UBS hebt DHL Group auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 42,50 Euro
Werte in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aktien der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) von 36,00 auf 42,50 Euro angehoben und die Papiere von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Analyst Cristian Nedelcu hob am Dienstagabend seine operativen Ergebnisschätzungen für 2025 und 2026 an. Unter anderem deuteten einige Daten eine Erholung im Luftfracht/Express-Geschäft im vierten Quartal an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
