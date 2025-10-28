DAX24.275 -0,1%Est505.703 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,59 -2,2%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.060 +0,1%Euro1,1657 +0,1%Öl64,75 -1,5%Gold3.927 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Porsche vz. PAG911 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX grenzt Verluste ein -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Foku
Top News
DAX: Überraschend wenig Angst DAX: Überraschend wenig Angst
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Agrargeschäft

BASF-Aktie in Rot: Vorstand mit eigenem Agrar-Ressort auf 7 Mitglieder erweitert

28.10.25 11:15 Uhr
BASF-Aktie fällt: Neuer Agrar-Vorstand | finanzen.net

BASF räumt seinem Agrargeschäft mit Blick auf den geplanten Teilbörsengang ein eigenes Vorstandsressort ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
43,10 EUR -0,12 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Übernehmen soll es zum 1. Mai nächsten Jahres der aktuelle Leiter des jetzigen Unternehmensbereichs Agricultural Solutions, Livio Tedeschi, wie der Chemiekonzern nach einer Aufsichtsratssitzung mitteilte.

Wer­bung

Damit wird der Konzernvorstand von sechs auf sieben Mitglieder erweitert. Ende April 2026 wird der langjährige BASF-Vorstand Michael Heinz wie geplant in den Ruhestand gehen, der jetzt unter anderem für das Agrargeschäft zuständig ist.

Heinz verantwortet überdies bisher die Bereiche Nutrition & Health sowie Care Chemicals. Diese Verantwortung soll Mary Kurian übernehmen, die ebenfalls zum 1. Mai 2026 vom Aufsichtsrat in den Konzernvorstand berufen wird. Kurian, die aktuell den Unternehmensbereich Care Chemicals leitet, wird laut Ressortverteilung künftig auch für Petrochemicals und Intermediates verantwortlich zeichnen.

Die BASF-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,6 Prozent tiefer bei 43,14 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BASF, BASF SE

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
17.10.2025BASF OutperformBernstein Research
14.10.2025BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025BASF KaufenDZ BANK
13.10.2025BASF OutperformBernstein Research
13.10.2025BASF HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
17.10.2025BASF OutperformBernstein Research
13.10.2025BASF KaufenDZ BANK
13.10.2025BASF OutperformBernstein Research
13.10.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025BASF OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.10.2025BASF HoldWarburg Research
10.10.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
02.10.2025BASF NeutralUBS AG
02.10.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025BASF NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.10.2025BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen