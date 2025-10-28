DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,61 +0,9%Nas23.784 +0,6%Bitcoin98.952 +1,0%Euro1,1663 +0,1%Öl64,31 -2,2%Gold3.968 -0,6%
Großcontainerschiff

Hapag-Lloyd-Aktie höher: Megafrachter 'Wilhelmshaven Express' getauft

28.10.25 16:20 Uhr
Hapag-Lloyd-Aktie höher: Neuer Megafrachter heißt 'Wilhelmshaven Express' | finanzen.net

Mit der "Wilhelmshaven Express" hat die Reederei Hapag-Lloyd eines der größten Containerschiffe der Welt getauft.

Der Megafrachter mit Platz für 23.660 Standardcontainer ist das zwölfte und letzte neu gebaute Schiff der sogenannten Hamburg-Klasse - einer Serie von Großcontainerschiffen, die die Reederei in den vergangenen Jahren bauen ließ. Patin der Taufe am JadeWeserPort war Wibke Friedrichs-Firmin, die Ehefrau des ehemaligen Hapag-Lloyd-Vorstandsmitglieds Anthony Firmin.

Der neue Containerfrachter sei nicht nur das erste Schiff des Unternehmens, das den Namen Wilhelmshaven trage, sagte Michael Behrendt, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Hapag-Lloyd. "Diese Schiffstaufe soll auch ein Symbol sein, ein Symbol für die Partnerschaft von Hapag-Lloyd mit diesem Hafen, der unabhängig von Ebbe und Flut ein Zukunftsprojekt für Deutschland ist." Hapag-Lloyd ist seit 2022 am Containerterminal in Wilhelmshaven beteiligt.

Wo der Megafrachter unterwegs ist

Eingesetzt wird der Megafrachter im frachtintensiven Fernost-Dienst zwischen Asien und Europa im Rahmen der "Gemini Cooperation" - einem Zusammenschluss der Reedereien Maersk und Hapag-Lloyd, der seit diesem Jahr besteht. Der JadeWeserPort ist dabei einer der Hauptumschlagsplätze.

Das Schiff hat einen sogenannten Dual-Fuel-Antrieb, der mit Flüssigerdgas (LNG) und Schiffsdiesel angetrieben wird. Durch den LNG-Betrieb soll das Schiff im Vergleich zu herkömmlichen Schiffsantrieben bis zu 25 Prozent weniger klimaschädliche CO?-Emissionen verursachen.

Die Hapag-Lloyd-Aktie gewinnt via XETRA 1,33 Prozent auf 122,20 Euro.

/len/DP/jha

WILHELMSHAVEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Hapag-Lloyd

mehr Analysen