Hapag-Lloyd Aktie

113,70 EUR +0,50 EUR +0,44 %
STU
Marktkap. 20,19 Mrd. EUR

KGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47

ISIN DE000HLAG475

Symbol HLAGF

Jefferies & Company Inc.

Hapag-Lloyd Hold

08:31 Uhr
Hapag-Lloyd Hold
Hapag-Lloyd AG
113,70 EUR 0,50 EUR 0,44%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 140 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Schwache Spotpreise könnten die Vertragsverhandlungen der Reedereien für 2026 beeinträchtigen, schrieb Omar Nokta in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er verwies auf gesunkene Handelsvolumina mit daraus resultierenden Kapazitätsüberschüssen. Der Experte geht zwar davon aus, dass das dritte Quartal in der Branche besser als erwartet verlaufen ist, senkte aber seine Prognosen für das letzte Jahresviertel./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Hold

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
113,50 €		 Abst. Kursziel*:
10,13%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
113,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,94%
Analyst Name:
Omar Nokta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

26.08.25 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.25 Hapag-Lloyd Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.25 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.08.25 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
15.08.25 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
