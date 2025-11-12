JP Morgan Chase & Co.

Hapag-Lloyd Underweight

10:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Underweight" belassen. Die Reederei habe zwar bei den operativen Gewinnkennziffern Ebitda und Ebit die Markterwartungen in etwa erfüllt, schrieb Alexia Dogani in ihrer ersten Reaktion am Donnerstag. Allerdings deute das untere Ende der eingegrenzten Jahresprognose auf eine erhebliche Verschlechterung der operativen Performance hin./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:26 / GMT

