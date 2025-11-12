DAX 24.286 -0,4%ESt50 5.798 +0,2%MSCI World 4.419 +0,1%Top 10 Crypto 13,95 +2,5%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.684 +1,2%Euro 1,1621 +0,2%Öl 62,85 +0,3%Gold 4.238 +1,0%
JP Morgan Chase & Co.

Hapag-Lloyd Underweight

10:16 Uhr
Hapag-Lloyd Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Underweight" belassen. Die Reederei habe zwar bei den operativen Gewinnkennziffern Ebitda und Ebit die Markterwartungen in etwa erfüllt, schrieb Alexia Dogani in ihrer ersten Reaktion am Donnerstag. Allerdings deute das untere Ende der eingegrenzten Jahresprognose auf eine erhebliche Verschlechterung der operativen Performance hin./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

