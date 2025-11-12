Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 20,39 Mrd. EURKGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
Hapag-Lloyd Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Underweight" belassen. Die Reederei habe zwar bei den operativen Gewinnkennziffern Ebitda und Ebit die Markterwartungen in etwa erfüllt, schrieb Alexia Dogani in ihrer ersten Reaktion am Donnerstag. Allerdings deute das untere Ende der eingegrenzten Jahresprognose auf eine erhebliche Verschlechterung der operativen Performance hin./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
72,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
114,00 €
|Abst. Kursziel*:
-36,84%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
112,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-36,17%
|
Analyst Name:
Alexia Dogani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
