ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 65 Euro

09.02.26 16:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hapag-Lloyd AG
121,10 EUR 2,20 EUR 1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Eckdaten für 2025 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen der Reederei habe deutlich über der mittleren Markterwartung gelegen, schrieb Alexia Dogani in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe das Unternehmen im Schlussquartal 2025 - anders als Konkurrenten - auch einen Gewinn vor Zinsen und Steuern erzielt. Dabei habe allerdings in nicht näher bezifferter positiver Einmaleffekt eine Rolle gespielt./mis/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:59 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

DatumRatingAnalyst
16:06Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.01.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Hapag-Lloyd SellGoldman Sachs Group Inc.
12.01.2026Hapag-Lloyd UnderweightBarclays Capital
19.12.2025Hapag-Lloyd UnderweightBarclays Capital
mehr Analysen