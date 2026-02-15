DAX 24.801 -0,5%ESt50 5.979 -0,1%MSCI World 4.508 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.302 -1,1%Euro 1,1853 -0,2%Öl 68,62 +1,3%Gold 4.992 -1,0%
Hapag-Lloyd Aktie

114,00 EUR -5,90 EUR -4,92 %
STU
Marktkap. 21,16 Mrd. EUR

KGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47

ISIN DE000HLAG475

Symbol HLAGF

JP Morgan Chase & Co.

Hapag-Lloyd Underweight

18:56 Uhr
Hapag-Lloyd Underweight
Hapag-Lloyd AG
114,00 EUR -5,90 EUR -4,92%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit Blick auf eine Übernahme der Reederei ZIM auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der von der Hamburger Großreederei gebotene Kaufpreis von 35 US-Dollar je ZIM-Aktie liege um rund 60 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag, schrieb Alexia Dogani in einer am Montag vorliegenden Studie. Das belege, dass Größe und Marktanteile in der Branche schwerer wögen als das Schaffen von Wert./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 15:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 15:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
112,30 €		 Abst. Kursziel*:
-42,12%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
114,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-42,98%
Analyst Name:
Alexia Dogani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

18:56 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:31 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Hapag-Lloyd Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

