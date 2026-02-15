DAX 24.999 +0,3%ESt50 6.010 +0,4%MSCI World 4.509 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.913 +0,0%Euro 1,1862 -0,1%Öl 67,59 -0,2%Gold 5.006 -0,7%
Marktkap. 21,16 Mrd. EUR

KGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Analystin Alexia Dogani kommentierte am Montag die Gespräche über einen Kauf der Reederei ZIM. In einem Medienbericht dazu heiße es, Hapag-Lloyd wolle die internationalen Aktivitäten übernehmen und ein isrealischer Investor die Aktivitäten in Israel. Eine Konsolidierung in der Branche sei zwar perspektivisch keine Überraschung, so Dogani. Der offensichtlich schon jetzt beginnende Prozess aber schon. Dies spiegele wohl die nach wie vor starke Finanzlage der Branchenakteure wider. Was eine potenzielle Wertschöpfung für Hapag-Lloyd angeht, ist Dogani aber skeptisch./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

