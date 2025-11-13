DAX 23.658 -1,6%ESt50 5.644 -1,7%MSCI World 4.343 -0,3%Top 10 Crypto 12,76 -5,3%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 81.659 -4,8%Euro 1,1643 +0,0%Öl 63,76 +1,0%Gold 4.118 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt weit zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Infineon-Aktie Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Infineon-Aktie
BHP-Aktie gibt ab: Gericht attestiert Schuld für Dammbruch in Brasilien BHP-Aktie gibt ab: Gericht attestiert Schuld für Dammbruch in Brasilien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hapag-Lloyd Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
114,10 EUR +0,10 EUR +0,09 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 20,62 Mrd. EUR

KGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN HLAG47

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000HLAG475

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLAGF

Deutsche Bank AG

Hapag-Lloyd Hold

13:36 Uhr
Hapag-Lloyd Hold
Aktie in diesem Artikel
Hapag-Lloyd AG
114,10 EUR 0,10 EUR 0,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 124 Euro auf "Hold" belassen. Die Reederei habe die Erwartungen erfüllt und die Ausblicksspanne eingegrenzt, schrieb Andy Chu in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Hold

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
124,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
113,80 €		 Abst. Kursziel*:
8,96%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
114,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,68%
Analyst Name:
Andy Chu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

13:36 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
13.11.25 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
13.11.25 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
13.11.25 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

dpa-afx Umsatzrückgang Hapag-Lloyd-Aktie in Rot: Preis- und Kostendruck belastet operatives Ergebnis Hapag-Lloyd-Aktie in Rot: Preis- und Kostendruck belastet operatives Ergebnis
dpa-afx HHLA-Aktie reagiert kaum: Hafenlogistiker wächst trotz Handelsstreitigkeiten
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd: starkes Wachstum und solides Ergebnis nach neun Monaten
finanzen.net Ausblick: Hapag-Lloyd verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
EQS Group EQS-News: Ein Jahrzehnt an der Börse: Hapag-Lloyd feiert 10 Jahre nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung
finanzen.net Erste Schätzungen: Hapag-Lloyd legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
dpa-afx Hapag-Lloyd-Aktie höher: Megafrachter 'Wilhelmshaven Express' getauft
dpa-afx Volle Schiffe trotz Flaute - Reedereien trotzen der Krise
finanzen.net So schätzen Analysten die Hapag-Lloyd-Aktie ein
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd: strong growth and solid results after nine months
EQS Group EQS-News: A Decade on the Stock Exchange: Hapag-Lloyd Marks 10 Years of Sustainable Growth and Value Creation
RTE.ie Hapag-Lloyd posts 3% lower net profit in first half
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd: good growth and solid half-year results in a volatile market
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd with good start to the year, market environment remains highly volatile
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd Annual General Meeting approves all proposed resolutions
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd publishes preliminary business figures for the first quarter of 2025
Business Times Hapag-Lloyd says 30% of China’s US bound shipments have been cancelled
RSS Feed
Hapag-Lloyd AG zu myNews hinzufügen