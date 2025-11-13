Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 20,62 Mrd. EURKGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
Hapag-Lloyd Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 124 Euro auf "Hold" belassen. Die Reederei habe die Erwartungen erfüllt und die Ausblicksspanne eingegrenzt, schrieb Andy Chu in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Hold
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
124,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
113,80 €
|Abst. Kursziel*:
8,96%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
114,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,68%
|
Analyst Name:
Andy Chu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
