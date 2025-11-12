Hapag-Lloyd Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 124 Euro auf "Hold" belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Andy Chu am Donnerstag. Der Mittelwert der neuen Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr liege um zehn Prozent über der aktuellen Konsensschätzung./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:39 / GMT
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
124,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
113,10 €
|Abst. Kursziel*:
9,64%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
111,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
|
Analyst Name:
Andy Chu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
