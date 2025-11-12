DAX 24.213 -0,7%ESt50 5.788 +0,0%MSCI World 4.416 +0,0%Top 10 Crypto 13,97 +2,6%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.744 +1,3%Euro 1,1607 +0,1%Öl 63,12 +0,7%Gold 4.232 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Bayer BAY001 RENK RENK73 RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Infineon-Aktie mit Buy UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Infineon-Aktie mit Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hapag-Lloyd Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
111,60 EUR -5,00 EUR -4,29 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 20,39 Mrd. EUR

KGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN HLAG47

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000HLAG475

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLAGF

Deutsche Bank AG

Hapag-Lloyd Hold

11:56 Uhr
Hapag-Lloyd Hold
Aktie in diesem Artikel
Hapag-Lloyd AG
111,60 EUR -5,00 EUR -4,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 124 Euro auf "Hold" belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Andy Chu am Donnerstag. Der Mittelwert der neuen Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr liege um zehn Prozent über der aktuellen Konsensschätzung./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Hold

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
124,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
113,10 €		 Abst. Kursziel*:
9,64%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
111,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
Analyst Name:
Andy Chu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

11:56 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
10:16 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.25 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

dpa-afx Umsatzrückgang Hapag-Lloyd-Aktie in Rot: Preis- und Kostendruck belastet operatives Ergebnis Hapag-Lloyd-Aktie in Rot: Preis- und Kostendruck belastet operatives Ergebnis
dpa-afx HHLA-Aktie reagiert kaum: Hafenlogistiker wächst trotz Handelsstreitigkeiten
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd: starkes Wachstum und solides Ergebnis nach neun Monaten
finanzen.net Ausblick: Hapag-Lloyd verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
EQS Group EQS-News: Ein Jahrzehnt an der Börse: Hapag-Lloyd feiert 10 Jahre nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung
finanzen.net Erste Schätzungen: Hapag-Lloyd legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
dpa-afx Hapag-Lloyd-Aktie höher: Megafrachter 'Wilhelmshaven Express' getauft
dpa-afx Volle Schiffe trotz Flaute - Reedereien trotzen der Krise
finanzen.net So schätzen Analysten die Hapag-Lloyd-Aktie ein
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd: strong growth and solid results after nine months
EQS Group EQS-News: A Decade on the Stock Exchange: Hapag-Lloyd Marks 10 Years of Sustainable Growth and Value Creation
RTE.ie Hapag-Lloyd posts 3% lower net profit in first half
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd: good growth and solid half-year results in a volatile market
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd with good start to the year, market environment remains highly volatile
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd Annual General Meeting approves all proposed resolutions
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd publishes preliminary business figures for the first quarter of 2025
Business Times Hapag-Lloyd says 30% of China’s US bound shipments have been cancelled
RSS Feed
Hapag-Lloyd AG zu myNews hinzufügen