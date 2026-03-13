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Marktkap. 25,2 Mrd. EUR

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WKN HLAG47

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ISIN DE000HLAG475

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Symbol HLAGF

Barclays Capital

Hapag-Lloyd Underweight

14:16 Uhr
Hapag-Lloyd Underweight
Aktie in diesem Artikel
Hapag-Lloyd AG
139,60 EUR -4,20 EUR -2,92%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 94 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Container-Reederei habe wegen des Nahost-Konflikts Notfall-Bunkerzuschläge angekündigt, was auf ein begrenztes Risiko bei den Treibstoffkosten hindeute, schrieb Marco Limite in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen (EPS) für 2026 und 2027 deutlich nach oben, sieht die Bewertungsmultiplikatoren im Vergleich zur Konkurrenz jedoch als sehr hoch an./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 19:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
139,70 €		 Abst. Kursziel*:
-28,42%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
139,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-28,37%
Analyst Name:
Marco Limite 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
99,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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