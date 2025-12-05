Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 20,72 Mrd. EURKGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
Hapag-Lloyd Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Presseberichten über ein mögliches Übernahmeinteresse an der israelischen Reederei ZIM auf "Underweight" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Marco Limite glaubt in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass eine solche Übernahme weder zur Strategie von Hapag-Lloyd noch vom Konkurrenten Maersk passen würde. ZIM sei zu groß für die deutsche Reederei./tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
118,50 €
|Abst. Kursziel*:
-22,36%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
118,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-22,23%
|
Analyst Name:
Marco Limite
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
104,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
