Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor
Ruhestand voraus: Wie das Depot rechtzeitig auf die Rente vorbereitet werden kann
Hapag-Lloyd Aktie

Marktkap. 20,72 Mrd. EUR

KGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47

ISIN DE000HLAG475

Symbol HLAGF

Barclays Capital

Hapag-Lloyd Underweight

08:01 Uhr
Hapag-Lloyd Underweight
Hapag-Lloyd AG
Hapag-Lloyd AG
118,30 EUR 0,50 EUR 0,42%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Presseberichten über ein mögliches Übernahmeinteresse an der israelischen Reederei ZIM auf "Underweight" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Marco Limite glaubt in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass eine solche Übernahme weder zur Strategie von Hapag-Lloyd noch vom Konkurrenten Maersk passen würde. ZIM sei zu groß für die deutsche Reederei./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
118,50 €		 Abst. Kursziel*:
-22,36%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
118,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-22,23%
Analyst Name:
Marco Limite 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
104,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

01.12.25 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Hapag-Lloyd Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
13.11.25 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
mehr Analysen

