Top News
Goldpreis: Höchster Stand seit sechs Wochen Goldpreis: Höchster Stand seit sechs Wochen
Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor
Hapag-Lloyd Aktie

114,10 EUR -0,40 EUR -0,35 %
Marktkap. 20,23 Mrd. EUR

KGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47

ISIN DE000HLAG475

Symbol HLAGF

JP Morgan Chase & Co.

Hapag-Lloyd Underweight

08:06 Uhr
Hapag-Lloyd AG
114,10 EUR -0,40 EUR -0,35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 72 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Für die Frachtraten der Container-Reedereien sind sie pessimistisch./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 17:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
115,30 €		 Abst. Kursziel*:
-43,63%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
114,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-43,03%
Analyst Name:
Alexia Dogani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
106,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

08:06 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Hapag-Lloyd Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
13.11.25 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

finanzen.net November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Hapag-Lloyd-Aktie angepasst
finanzen.net Hapag-Lloyd: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
dpa-afx Hapag-Lloyd-Aktie in Rot: Preis- und Kostendruck belastet operatives Ergebnis
dpa-afx HHLA-Aktie reagiert kaum: Hafenlogistiker wächst trotz Handelsstreitigkeiten
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd: starkes Wachstum und solides Ergebnis nach neun Monaten
finanzen.net Ausblick: Hapag-Lloyd verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
EQS Group EQS-News: Ein Jahrzehnt an der Börse: Hapag-Lloyd feiert 10 Jahre nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung
finanzen.net Erste Schätzungen: Hapag-Lloyd legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd: strong growth and solid results after nine months
EQS Group EQS-News: A Decade on the Stock Exchange: Hapag-Lloyd Marks 10 Years of Sustainable Growth and Value Creation
RTE.ie Hapag-Lloyd posts 3% lower net profit in first half
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd: good growth and solid half-year results in a volatile market
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd with good start to the year, market environment remains highly volatile
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd Annual General Meeting approves all proposed resolutions
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd publishes preliminary business figures for the first quarter of 2025
Business Times Hapag-Lloyd says 30% of China’s US bound shipments have been cancelled
