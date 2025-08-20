DAX 24.277 -0,6%ESt50 5.472 -0,2%Top 10 Crypto 16,15 -0,2%Dow 44.938 +0,0%Nas 21.173 -0,7%Bitcoin 97.599 -0,5%Euro 1,1647 +0,0%Öl 67,17 +0,2%Gold 3.339 -0,3%
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein
Google setzt Produktfokus auf KI-Power! Flaggschiff Pixel 10, Smartwatch, Ohrhörer und der neue G5 Chip! Google setzt Produktfokus auf KI-Power! Flaggschiff Pixel 10, Smartwatch, Ohrhörer und der neue G5 Chip!
Hapag-Lloyd Aktie

120,50 EUR
STU
Marktkap. 21 Mrd. EUR

KGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
NEU
WKN HLAG47

ISIN DE000HLAG475

Symbol HLAGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hapag-Lloyd Hold

08:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Hapag-Lloyd AG
120,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 170 auf 132 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Reederei habe im zweiten Quartal von einer nur gedämpften Profitabilität berichtet, schrieb Benjamin Thielmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies habe dazu geführt, dass die Gewinnkennziffern die Erwartungen deutlich verfehlt hätten. Gemeinsam mit etwas höheren Investitionsausgaben führe dies zu deutlichen Kürzungen seiner Gewinnschätzungen je Aktie bis 2027./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 16:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Hold

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
132,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
120,90 €		 Abst. Kursziel*:
9,18%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
120,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,54%
Analyst Name:
Benjamin Thielmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

08:01 Hapag-Lloyd Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.25 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.08.25 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
15.08.25 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
14.08.25 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

