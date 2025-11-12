Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 20,39 Mrd. EURKGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
Hapag-Lloyd Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hapag-Lloyd nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Sell" belassen. Das operative Ergebnis (reported Ebitda) der Reederei habe den Erwartungen weitgehend entsprochen, während der Umsatz dank höherer Frachtraten knapp darüber liege, schrieb Cristian Nedelcu am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Sell
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
113,10 €
|Abst. Kursziel*:
-11,58%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
111,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,39%
|
Analyst Name:
Cristian Nedelcu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hapag-Lloyd AG
|11:56
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|10:16
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|10:16
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.22
|Hapag-Lloyd Buy
|Kepler Cheuvreux
|18.01.22
|Hapag-Lloyd Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.21
|Hapag-Lloyd Buy
|Kepler Cheuvreux
|15.11.21
|Hapag-Lloyd Buy
|Kepler Cheuvreux
|01.11.21
|Hapag-Lloyd Buy
|Deutsche Bank AG
|10:16
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)