Duane Arnold Energy Center

Alphabet-Aktie: US-Atomkraftwerk kommt für Google-KI wieder aus dem Ruhestand

28.10.25 08:27 Uhr
NADSAQ-Titel Alphabet-Aktie: US-Atomkraftwerk wird für Google-KI wieder hochgefahren | finanzen.net

In den USA wird ein weiteres stillgelegtes Atomkraftwerk wieder hochgefahren, um Strom für KI-Rechenzentren zu liefern.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
231,55 EUR 0,15 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
645,80 EUR -0,20 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
456,75 EUR -1,15 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Duane Arnold Energy Center im Bundesstaat Iowa soll Anfang 2029 wieder ans Netz gehen und vor allem Google beliefern. Der Internet-Konzern werde den Strom 25 Jahre lang abnehmen, teilte der Betreiber NextEra Energy mit. Das Atomkraftwerk war 2020 abgeschaltet worden.

Der Betrieb Künstlicher Intelligenz benötigt viel Strom - und mit der verstärkten Nutzung der Software steigt der Bedarf der Tech-Konzerne schnell an. Sie setzen verstärkt auf Atomenergie.

So wurde vor einem Jahr angekündigt, dass ein Reaktor im stillgelegten US-Atomkraftwerk Three Mile Island wieder hochgefahren wird, um Strom für Microsoft-Rechenzentren zu liefern. Der Facebook-Konzern Meta Platforms sicherte sich für 20 Jahre die gesamte Energieproduktion eines Kernkraftwerks im Bundesstaats Illinois. Und Google will ab 2030 Energie aus neuartigen kleinen Reaktoren des Entwicklers Kairos Power einkaufen.

/so/DP/zb

JUNO BEACH (dpa-AFX)

In eigener Sache

Bildquellen: Naypong / Shutterstock.com, Justin Sullivan/Getty Images

