Leichtes Umsatzwachstum

Air Liquide-Aktie im Plus: Ausblick nach leichtem Wachstum bestätigt

28.10.25 11:05 Uhr
Air Liquide-Aktie stärker: Stabiler Wachstumsausblick! | finanzen.net

Air Liquide hat im dritten Quartal ein leichtes Umsatzwachstum verbucht und die Erwartungen erfüllt. Der französische Gasekonzern bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Air Liquide S.A.
175,00 EUR 2,70 EUR 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 1,9 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro. Analysten hatten diesen Wert laut Vara-Konsens erwartet.

Für das laufende Jahr rechnet Air Liquide weiterhin mit einem Anstieg der operativen Marge und des bereinigten Nettogewinns. Der Konzern hält zudem an dem Plan fest, die operative Marge über einen Zeitraum von fünf Jahren um 460 Basispunkte zu steigern.

Im EURONEXT-Handel steigt die Air Liquide-Aktie zeitweise 1,59 Prozent auf 175,10 Euro.

Von Nina Kienle

DOW JONES

