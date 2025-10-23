Air Liquide Aktie
Marktkap. 99,4 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air Liquide nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Neutral" belassen. Der Gasekonzern habe die Markterwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Chetan Udeshi in seiner Reaktion vom Dienstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Neutral
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
185,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
173,98 €
|Abst. Kursziel*:
6,33%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
175,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,56%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
193,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Air Liquide S.A.
|13.10.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|07.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|03.10.25
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.10.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|07.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|03.10.25
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.10.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|03.10.25
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.