Air Liquide Aktie

174,08 EUR +0,06 EUR +0,03 %
STU
173,86 EUR +1,50 EUR +0,87 %
PAR
Marktkap. 99,4 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133

ISIN FR0000120073

Symbol AIQUF

JP Morgan Chase & Co.

Air Liquide Neutral

08:01 Uhr
Air Liquide S.A.
Air Liquide S.A.
174,08 EUR 0,06 EUR 0,03%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Chetan Udeshi ließ seine Schätzungen für den Industriegasekonzern nach dem weitgehend erwartungsgemäßen Quartalsbericht in seiner Nachbetrachtung am Dienstagabend nahezu unangetastet./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 19:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
185,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
175,30 €		 Abst. Kursziel*:
5,53%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
174,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,27%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
193,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

08:01 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.25 Air Liquide Buy UBS AG
28.10.25 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.25 Air Liquide Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

Dow Jones Leichtes Umsatzwachstum Air Liquide-Aktie im Plus: Ausblick nach leichtem Wachstum bestätigt Air Liquide-Aktie im Plus: Ausblick nach leichtem Wachstum bestätigt
dpa-afx ROUNDUP: Air Liquide profitiert von starker Nachfrage nach medizinischen Gasen
dpa-afx Air Liquide profitiert von starker Nachfrage nach medizinischen Gasen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: Hätte sich ein Investment in Air Liquide vor einem Jahr inzwischen rentiert?
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Air Liquide von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Air Liquide-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Zacks Has Air Liquide (AIQUY) Outpaced Other Basic Materials Stocks This Year?
Benzinga TotalEnergies Powers Up With Air Liquide For Hydrogen Breakthrough
Zacks Air Liquide Gets EU Support to Develop Low Carbon & Renewable Hydrogen
Zacks Air Liquide (AIQUY) Upgraded to Buy: Here's Why
