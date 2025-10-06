DAX 24.378 +0,0%ESt50 5.629 -0,4%MSCI World 4.349 -0,1%Top 10 Crypto 17,32 -0,4%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 106.055 -0,5%Euro 1,1688 -0,2%Öl 65,83 +0,5%Gold 3.960 +0,0%
DAX vor behaupteter Eröffnung -- Nikkei mit Allzeithoch - chinesische Börsen geschlossen -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Gold, Rheinmetall, HENSOLDT, TSMC, Advantest im Fokus
Top News
Nach Kurssprung: Diese ETFs setzen besonders stark auf die Oracle-Aktie Nach Kurssprung: Diese ETFs setzen besonders stark auf die Oracle-Aktie
Webinar: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Webinar: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Air Liquide Aktie

170,40 EUR -0,26 EUR -0,15 %
STU
169,90 EUR -1,98 EUR -1,15 %
GVIE
Marktkap. 99,01 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133

ISIN FR0000120073

JP Morgan Chase & Co.

Air Liquide Neutral

08:31 Uhr
Air Liquide Neutral
Air Liquide S.A.
170,40 EUR -0,26 EUR -0,15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Chetan Udeshi passte sein Bewertungsmodell für den Industriegasekonzern an seine jüngsten Gespräche mit dem Management und die neuesten Branchentrends an. Aufgrund des geringer erwarteten bereinigten Umsatzwachstums habe er seine Ergebnisprognosen für 2025 und 2026 leicht reduziert und liege damit etwas unter dem Konsens, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 17:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Neutral

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
185,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
169,90 €		 Abst. Kursziel*:
8,89%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
170,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,57%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
193,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

