DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI im Fokus
Buy für Deutsche Börse-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
Apple-Aktie im Blick: Apple meldet Erfüllung der Regeln für digitale Märkte
Air Liquide Aktie

164,58 EUR -0,84 EUR -0,51 %
STU
153,56 CHF -0,14 CHF -0,09 %
BRX
Air Liquide Neutral

10:06 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Chetan Udeshi suchte am Freitag in seinem Branchenausblick auf 2026 nach den Perlen im schwierigen Umfeld. Die zyklischen und strukturellen Probleme der Chemiekonzerne seien inzwischen zumindest am Markt besser verstanden worden. Schnelle Lösungen seien allerdings nicht Sicht und der Abwärtstrend bei den Gewinnschätzungen dürfte anhalten. Udeshis Favoriten sind Novonesis, Croda, Syensqo, Umicore, Johnson Matthey und Solvay. Der Industriegasekonzern Air Liquide habe zwar auch dank Kostenmaßnahmen mittelfristig robuste Aussichten, die Aktien seien allerdings teuer./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
185,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
164,20 €		 Abst. Kursziel*:
12,67%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
164,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,41%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
197,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

10:06 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Air Liquide Overweight Barclays Capital
11.11.25 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.11.25 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Air Liquide Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

finanzen.net Langfristige Investition EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 10 Jahren abgeworfen EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Air Liquide-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Liquide von vor einem Jahr verdient
finanzen.net Die Expertenmeinungen zur Air Liquide-Aktie im Oktober 2025
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Air Liquide von vor 10 Jahren abgeworfen
TraderFox Big Call Screening: Safran, Air Liquide, Essilor/Luxottica, RWE
dpa-afx ROUNDUP: Air Liquide profitiert von starker Nachfrage nach medizinischen Gasen
Dow Jones Air Liquide-Aktie im Plus: Ausblick nach leichtem Wachstum bestätigt
Zacks Has Air Liquide (AIQUY) Outpaced Other Basic Materials Stocks This Year?
Benzinga TotalEnergies Powers Up With Air Liquide For Hydrogen Breakthrough
Zacks Air Liquide Gets EU Support to Develop Low Carbon & Renewable Hydrogen
Zacks Air Liquide (AIQUY) Upgraded to Buy: Here's Why
