Erwartungen übertroffen

UPS-Aktie legt zu: Quartalsergebnis und Ausblick kommen gut an - DHL an DAX-Spitze

28.10.25 12:03 Uhr
Überraschend gute Quartalszahlen und ein zuversichtlicher Ausblick haben die Anleger von United Parcel Service (UPS) am Dienstag begeistert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
40,27 EUR 0,48 EUR 1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FedEx Corp.
219,75 EUR 11,15 EUR 5,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Parcel Service Inc. (UPS)
84,75 EUR 8,15 EUR 10,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktien des US-Logistikkonzerns schnellten im vorbörslichen Handel um zuletzt gut 12 Prozent auf 100,10 US-Dollar nach oben. Sollte es im regulären Handel dabei bleiben, hätten die Anteilsscheine wieder das Niveau von Juli erreicht.

Der Gewinn von UPS im dritten Quartal übertraf die Markterwartung. Denn der Plan des Konzerns, die Kosten drastisch zu senken und sein Zustellnetz neu zu strukturieren, beginnt sich auszuzahlen. Zudem überraschte der Umsatzausblick für das vierte Quartal positiv.

Im Kielwasser der positiven Nachrichten zogen die Papiere des US-Wettbewerbers FedEx um mehr als drei Prozent an. In Frankfurt gewannen die Aktien des deutschen Konkurrenten DHL Group rund drei Prozent und hatten damit im Leitindex DAX die Nase vorn.

Paketdienst UPS kämpft mit Zoll-Auswirkungen

Der US-Logistikkonzern UPS rechnet im Schlussquartal mit einem Umsatz- und Gewinnrückgang. Allerdings liegen diese Ziele über den Markterwartungen. Und auch das dritte Jahresviertel schloss UPS besser ab als gedacht, wie der am Dienstag veröffentlichte Quartalsbericht zeigt.

Laut UPS soll der Umsatz im vierten Quartal bei rund 24 Milliarden US-Dollar (20,7 Mrd Euro) liegen. Der Wert würde damit so schwach ausfallen wie seit Jahren nicht mehr. Die Marge für den bereinigten operativen Gewinn erwartet Chefin Carol Tomé in den letzten drei Monaten 2025 bei 11 bis 11,5 Prozent. Auch das wäre eine Verschlechterung im Jahresvergleich. Analysten hatten allerdings noch weniger auf dem Zettel.

/la/jha/

NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX)

In eigener Sache

