DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

46,14 EUR +0,30 EUR +0,65 %
STU
Marktkap. 50,25 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

Symbol DPSTF

DHL Group (ex Deutsche Post)
46,14 EUR 0,30 EUR 0,65%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42,80 Euro belassen. Künstliche Intelligenz werde für die weltweite Logistik immer wichtiger, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Damit einher gingen geringere operative Ausgaben der Unternehmen und eine höhere Arbeitsproduktivität. Letzteres sei für die beschäftigungslastige Branche sehr bedeutend. Die Branchengrößen wie DHL, DSV und Kühne & Nagel könnten davon in größerem Ausmaß profitieren als kleinere Anbieter./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
42,80 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
46,19 €		 Abst. Kursziel*:
-7,34%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
46,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,24%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,87 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

11:16 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
15.01.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
14.01.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
08.01.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

finanzen.net Market-Perform-Einstufung Bernstein Research: Market-Perform-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Bernstein Research: Market-Perform-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag in Grün
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 sackt am Dienstagmittag ab
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Abschlägen
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Zuschläge
finanzen.net Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 mittags im Aufwind
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
Zacks Western Union Ties Up With Deutsche Post to Broaden Germany Reach
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
